Этот день тоже является скорбным, как и Страстная пятница, пишут Porady 24. В этот день верующие молятся, идут в храм и завершают последние приготовления дома к Пасхе.

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В народе субботу еще называют тихой, поскольку в этот день нельзя веселиться и развлекаться. Не стоит забывать о посте, который продлится до 5 мая, поэтому можно есть постный хлеб, сырые овощи и фрукты, орехи, сухофрукты, мед.



В субботу перед Пасхой нельзя убирать / Фото Pexels

Что можно и нельзя делать в субботу

В Великую субботу запрещено заниматься домашними делами дома: стирать, гладить, мыть что-то и тому подобное. Именно поэтому на все дела отведен Чистый четверг, чтобы иметь возможность все убрать до Пасхи.

Нельзя заниматься рукоделием, брать в руки нитки, иглы и ножницы. Забудьте о любых огородных делах: посев или посадка овощей. Физический труд и строительные работы также запрещены в этот день.

В субботу запрещается рыбалка и охота. Также не желательно ходить на кладбище в последний день поста.

Накануне Пасхи стоит помогать всем близким и родным. По возможности сделайте пожертвование тем людям, которые в этом нуждаются. В субботу делают последние приготовления к празднику: красят яйца, украшают писанки и готовят блюда к столу.