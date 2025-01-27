Никогда не делайте этого с ключами от дома: притянете беду и бедность

Ключи от дома – это энергетически очень важный предмет. Не удивительно, что у предков существовало немало суеверий о нем.

Ключи от дома – это не просто предмет, которым можно открывать и закрывать двери. Предки также верили, что он может предсказывать, что произойдет в ближайшем будущем, сообщает 24 Канал.

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Терять ключи

Потерять ключ – это очень плохая примета, что будет означать не только необходимость заменить замки в доме, но и потерю удачи. А вот если вы нашли на улице ключи, или, что лучше, целую связку – это хороший знак. Тогда вам может вскоре повезти.

Ржавые и согнутые ключи

Когда ключ портится и становится ржавым, или гнется – это значит, что поднимать и принимать его не стоит ни в коем случае. Находка принесет только неудачи, поэтому лучше оставить такой ключ на его месте, чтобы не перебирать на себя его негативную энергию.

Ключ, застрявший в замке

Если вы обнаружили, что ваш ключ застрял в замке, это означает, что вскоре вам придется преодолевать немало препятствий. Но если ключ вы таки сумеете достать – преграды будут преодолены легко и без проблем.



О ключах есть немало примет / Фото Pexels

Ключи на столе

Никогда не оставляйте ключи на столе. Так они могут повлиять на атмосферу в семье и принести в нее скандалы и обиды. Учитывайте, что лучшее место для ключей – в коридоре или шкафчике. Также каждый член семьи должен иметь свой личный ключ.

Одалживать ключи

Давать ключи кому-то на время нельзя – так можно отдать всю свою удачу. Считается, что если очень надо передать кому-то свои ключи, тогда их нужно выкупить за несколько монеток – так можно избежать негативной приметы.