За работой, встречами с друзьями и хобби на уборку дома времени остается совсем немного. Чаще всего пол моют и пылесосят не чаще, чем раз в неделю, сообщает 24 Канал. Впрочем, действительно ли этого достаточно для поддержания чистоты?

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Как часто нужно мыть пол в доме?

Несмотря на то, что иногда кажется, будто пыль в доме появляется сама собой, на самом деле это не так. Частицы ее формируются из перхоти, шерсти, перьев и отмерших клеток кожи. Добавьте сюда также и частицы насекомых и мошек, которые иногда случаются на кухне или над цветами. Также влияют на появление пыли и нейлон, стекловолокно, ткани, бумага и волосы человека.

Поэтому неудивительно, что пыль может накапливаться чрезвычайно быстро – и тогда дом выглядит неухоженным и грязным. Самый простой способ избавиться от пыли – это использование пылесоса и влажная уборка. Но насколько часто нужно ее проводить?



Пол стоит мыть достаточно часто / Фото Pexels

Некоторые специалисты убеждены, что влажная уборка эффективна, но всего на три дня – и тогда нужно повторять процесс снова. А это значит, что уборка раз в неделю недостаточно – нужно делать ее по крайней мере дважды. Также в нее нужно обязательно включить и протирание пыли на всех поверхностях. Но это касается легкой уборки.

Зато тщательную, глубокую, можно проводить реже, ведь она включает отодвигание всей мебели и других предметов и качественную очистку не только пыли, но и другой грязи, что мог накопиться на полу. Летом такую уборку стоит делать чаще, а зимой будет достаточно одного раза в 3 недели – месяц.

Но есть несколько факторов, которые влияют на частоту уборки.