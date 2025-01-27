За роботою, зустрічами з друзями та хобі на прибирання оселі часу залишається зовсім небагато. Найчастіше підлогу миють та пилотяжать не частіше, ніж раз на тиждень, повідомляє 24 Канал. Втім, чи справді цього достатньо для підтримки чистоти?

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Як часто потрібно мити підлогу в домі?

Попри те, що іноді здається, наче пил в домі з'являється сам собою, насправді це не так. Частинки його формуються з лупи, вовни, пір'я та відмерлих клітин шкіри. Додайте сюди також і частинки комах та мошок, які іноді трапляються на кухні чи над квітами. Також впливають на появу пилу і нейлон, скловолокно, тканини, папір та волосся людини.

Тож не дивно, що пил може накопичуватися надзвичайно швидко – і тоді оселя виглядає недоглянутою та брудною. Найпростіший спосіб позбутися пилу – це використання пилосмока та вологе прибирання. Але наскільки часто потрібно його проводити?



Підлогу варто мити досить часто / Фото Pexels

Деякі фахівці переконані, що вологе прибирання ефективне, але всього на три дні – і тоді потрібно повторювати процес знову. А це значить, що прибирання раз на тиждень недостатньо – потрібно робити його принаймні двічі. Також в нього потрібно обов'язково включити і протирання пилу на усіх поверхнях. Але це стосується легкого прибирання.

Натомість ретельне, глибоке, можна проводити рідше, адже воно включає відсування усіх меблів та інших предметів та якісне очищення не тільки пилу, але й іншого бруду, що міг накопичитися на підлозі. Влітку таке прибирання варто робити частіше, а взимку буде достатньо одного разу на 3 тижні – місяць.

Але є кілька факторів, які впливають на частоту прибирання.