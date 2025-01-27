Ніколи не робіть цього з ключами від дому: притягнете біду та бідність

Ключі від дому – це енергетично дуже важливий предмет. Тож не дивно, що у предків існувало чимало забобонів про нього.

Ключі від дому – це не просто предмет, яким можна відчиняти та зачиняти двері. Предки також вірили, що він може передбачати, що станеться у найближчому майбутньому, повідомляє 24 Канал.

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Губити ключі

Загубити ключ – це дуже погана прикмета, що означатиме не тільки необхідність замінити замки в домі, але й втрату удачі. А ось якщо ви знайшли на вулиці ключі, чи, що краще, цілу зв'язку – це гарний знак. Тоді вам може незабаром пощастити.

Іржаві та зігнуті ключі

Коли ключ псується та стає іржавим, або ж гнеться – це значить, що підіймати і приймати його не варто у жодному разі. Знахідка принесе тільки невдачі, тож краще залишити такий ключ на його місці, аби не перебирати на себе його негативну енергію.

Ключ, що застряг у замку

Якщо ви виявили, що ваш ключ застрягнув у замку, це означає, що незабаром вам доведеться долати чимало перешкод. Але якщо ключ ви таки зумієте дістати – перепони будуть подолані легко і без проблем.



Про ключі є чимало прикмет / Фото Pexels

Ключі на столі

Ніколи не залишайте ключі на столі. Так вони можуть вплинути на атмосферу в родині та принести у неї скандали та образи. Зважайте, що найкраще місце для ключів – у коридорі чи шафці. Також кожен член родини повинен мати свій особистий ключ.

Позичати ключі

Давати ключі комусь на час не можна – так можна віддати усю свою удачу. Вважається, що якщо дуже треба передати комусь свої ключі, тоді їх потрібно викупити за кілька монеток – так можна уникнути негативної прикмети.