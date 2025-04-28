Никогда не делайте этого со старыми фотографиями: о запрете знают единицы

Старые фотографии и портреты людей связаны с огромным количеством суеверий и примет. И эзотерики убеждены, что если нарушить некоторые запреты, можно навлечь на себя беду.

Раньше предки были убеждены, что изображение человека имеет очень большую силу – и поэтому с ним старались обращаться очень осторожно, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Поэтому есть несколько вещей, которые с фотографиями делать нельзя.

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Рвать фотографии

Обычно фото хранят в специальных альбомах и стараются всячески защитить от негативного воздействия света, грязи или пыли. Но иногда бывает, что в порыве чувств люди рвут фотографии. Делать этого категорически нельзя – верили, что это приведет к беде. Разрывая фотографию, человек нарушает целостность энергетики – и такое влияние немедленно скажется и на человеке, что изображена на фотографии, и на человеке, который разорвал фото.

Существует также поверье, что, разрывая фотографию, человек навеки меняет свою судьбу и вычеркивает из жизни человека, который изображен на фотографии. Но также он разделяет неудачи с тем, кто изображен на фото.



Рвать фотографии нельзя / Фото Pexels

Сжигать фотографии

С одной стороны, эзотерики сходятся во мнении, что лучший способ избавиться от нежелательных фотографий – это сжечь их. А с другой, предупреждают, что просто так сделать этого нельзя: нужно провести специальный ритуал.

Кстати, осторожно нужно относиться не только к фотографиям. Ранее мы рассказывали, что нужно делать со старым кошельком, чтобы не привлечь к себе беду.

Перед тем, как сжигать фото, нужно тщательно их пересмотреть, ведь пути назад уже не будет. Снимки нужно сложить в стопку изображением вниз, тогда обернуть темной тканью и убрать на несколько дней в темное место.

По истечении этого срока фото достают и сжигают, не переворачивая. Лучше всего делать это на специальном подносе, а потом пересыпать каждое сожженное фото солью. Пепел нужно тщательно смести и вынести из дома.

Впоследствии его можно или закопать, или развеять по ветру.