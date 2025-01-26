Никогда не делайте это в воскресенье: 5 дел, которые притягивают бедность и беду

Воскресенье, согласно народным приметам, это время, когда стоит отдыхать и заниматься любимыми делами. Но несколько занятий могут притянуть нежелательную энергетику в дом.

В воскресенье, оказывается нельзя делать некоторые вещи, ведь они могут привлечь в дом беду и несчастье, сообщает 24 Канал. Поэтому стоит быть осторожными и избегать нескольких занятий.

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Стричься

Предки верили, что стричь волосы в воскресенье – это плохая примета, и так можно оборвать положительную энергию, что приносит удачу в дом. Зато лучшими днями для стрижки, по приметам, считаются понедельник и четверг – поэтому лучше отложить смену имиджа на эти дни недели.

Убирать в доме

В воскресенье проводить активную уборку не стоит – разве что разрешается поддерживать порядок: мыть посуду, протирать пыль и тому подобное. А вот глубокая уборка может разогнать положительную энергию, преобладающую в этот день.



Убирать в воскресенье не советуют / Фото Pexels

Мыть голову

Мытье волос в воскресенье – это довольно рискованное дело. Многие верят, что так можно смыть энергию и удачу, что вы приобрели за неделю. А для того, чтобы сохранить положительную энергетику, лучше перенести эту процедуру на другой день.

Чинить вещи

Заниматься ремонтом в воскресенье не советуют – день предназначен для отдыха от таких забот. Кроме того, затеянная на воскресенье работа может закончиться неудачей. Некоторые даже считают, что починить вещь в воскресенье практически невозможно.

Стирать одежду

В воскресенье не стоит стирать даже с использованием стиральной машины, а тем более – руками. Поэтому лучше не откладывать эту задачу на самый конец недели, или же отложить его еще на день – до понедельника. Считается, что через стирку можно "выполоскать" и положительную энергию, накопившуюся на одежде за время, пока вы ее носили.