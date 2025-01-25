В большинстве домов коридор – это достаточно небольшое помещение, но там должно помещаться немало вещей: верхняя одежда, обувь, шапки и другие аксессуары, а порой также зеркало и косметика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Неудивительно, что он часто может выглядеть чрезвычайно загроможденным.

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Вы храните немало неподходящих вещей в коридоре

Профессиональные организаторы сходятся на том, что в коридоре стоит хранить только то, что является строго необходимым. Пространство нужно экономить для тех предметов, что нужны вам ежедневно: например ключи, повседневная обувь и кошелек. Многие хранят в коридоре нежелательную почту, пакеты или другие случайные вещи.

Это происходит из-за отсутствия специально отведенного места, и может существенно уменьшить визуально коридор. Всего ненужного из него стоит как можно скорее избавиться.

В коридоре просто много вещей

Все мы оставляли у дверей тяжелый пакет, или пару неудобных туфель после позднего возвращения, или многоразовую сумку для похода за продуктами. Но если делать это постоянно, коридор быстро станет свалкой случайных вещей, и поэтому навести там порядок будет становиться сложнее и сложнее.



В коридоре нельзя держать много вещей / Фото Pexels

Обувь, пальто и шапки не имеют своего места

Коридор без четко определенных мест для необходимых вещей – это быстрый путь к хаосу. Засоренные поверхности часто является результатом того, что вы не знаете, куда убрать сумку или ключи, или щетку для волос.

Кроме захламленности коридора, это также приведет к трудностям с поиском нужных вещей.

Территория неправильно спроектирована

Вы можете найти лучшую в мире полку для обуви, но если вы не измерите пространство перед тем, как купить ее, ваш коридор может стать даже более загроможденным, чем раньше. Вы должны убедиться, что все места для хранения соответствуют размерам пространства.

Для небольших коридоров хорошим решением станут настенные крючки и органайзеры, а не большие шкафы, которые только визуально уменьшат пространство.

Вы не наводите порядок в коридоре

Во время еженедельной уборки очень легко пропустить коридор, ведь он не является жилой комнатой. И, возможно, те несколько предметов, которые вы сложили у входа, действительно никуда не убегут, и откладывать их уборку все же не стоит.