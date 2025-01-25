Приготовление любых блюд начинается с мытья продуктов, пишет 24 Канал. Однако эксперты рассказали о продуктах, которые не стоит мыть.

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Курятина и индейка

После промывки филе курицы или индейки, бактерии начнут активно размножаться. Особенно не стоит мыть мясо и ставить его в холодильник, лучше сразу уже в таком случае начать его готовить, чтобы бактерии убила высокая температура. Если оставить помытое мясо в холодильнике, то на нем точно останется немало бактерий.

Красное мясо

Не стоит мыть говядину, баранину, телятину и свинину. От всех бактерий можно избавиться только во время самого приготовления мяса. Достаточно будет перед приготовлением промокнуть мясо бумажным полотенцем, а после контакта хорошо вымыть руки.

Грибы

Не стоит мыть грибы и класть их в холодильник. Они очень быстро впитывают воду, поэтому потеряют свой вкус и эластичность. Повара советуют мыть грибы перед самым приготовлением или обсушить бумажным полотенцем.



Грибы надо мыть только перед использованием / Фото Pexels

Фрукты, овощи и зелень

Зелень, которую вы покупаете в супермаркете не нужно мыть, потому что она уже помыта. Полоскать в воде не стоит укроп, петрушку, шпинат, руколу, салат и другую зелень. Мытье может привести к тому, что зелень уже на следующий день завянет. Также не надо мыть овощи и фрукты, которые уже порезаны в упаковке.

Рыба

Можно упустить мытье рыбы, поскольку лучшим способом, чтобы убить все бактерии будет только обработка на высокой температуре.

Яйца

Многие люди моют яйца сразу после того, как их приобретут, но этого делать не надо. Куриные яйца покрыты пленкой, которая защищает желток и белок от контакта с бактериями. Мытье может привести к тому, что эти бактерии попадут внутрь продукта.