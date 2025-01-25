Приготування будь-яких страв розпочинається з миття продуктів, пише 24 Канал. Однак експерти розповіли про продукти, які не варто мити.

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Курятина та індичка

Після промивання філе курятини чи індички, бактерії почнуть активно розмножуватися. Особливо не варто мити м’ясо й ставити його в холодильник, краще одразу вже в такому випадку почати його готувати, щоб бактерії вбила висока температура. Якщо залишити помите м’ясо в холодильнику, то на ньому точно залишиться чимало бактерій.

Червоне м’ясо

Не варто мити яловичину, баранину, телятину та свинину. Усіх бактерій можна позбутися лише під час самого приготування м’яса. Достатньо буде перед приготування промокнути м’ясо паперовим рушником, а після контакту добре вимити руки.

Гриби

Не варто мити гриби й класти їх у холодильник. Вони дуже швидко вбирають воду, тому втратять свій смак та еластичність. Кухарі радять мити гриби перед самим приготуванням або ж обсушити паперовим рушником.



Гриби треба мити лише перед використанням / Фото Pexels

Фрукти, овочі та зелень

Зелень, яку ви купуєте в супермаркеті не потрібно мити, бо вона вже помита. Полоскати у воді не варто кріп, петрушку, шпинат, руколу, салат та іншу зелень. Миття може призвести до того, що зелень вже на наступний день зів’яне. Також не треба мити овочі та фрукти, які вже є порізаними в упаковці.

Риба

Можна упустити миття риби, оскільки найкращим способом, щоб вбити всі бактерії буде лише обробка на високій температурі.

Яйця

Багато людей миють яйця одразу після того, як їх придбають, але цього робити не треба. Курячі яйця вкриті плівкою, яка захищає жовток і білок від контакту з бактеріями. Миття може призвести до того, що ці бактерії потраплять всередину продукту.