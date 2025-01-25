У більшості осель коридор – це досить невелике приміщення, але там має вміщатися чимало речей: верхній одяг, взуття, шапки та інші аксесуари, а часом також дзеркало та косметика, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Тож не дивно, що він часто може виглядати надзвичайно захаращеним.

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Ви зберігаєте чимало невідповідних речей у коридорі

Професійні організатори сходяться на тому, що у коридорі варто зберігати тільки те, що є суворо необхідним. Простір потрібно заощаджувати для тих предметів, що потрібні вам щодня: як-от ключі, повсякденне взуття та гаманець. Чимало людей зберігають в коридорі небажану пошту, пакунки чи інші випадкові речі.

Це відбувається через відсутність спеціально відведеного місця, і може суттєво зменшити візуально коридор. Усього непотрібного з нього варто якомога швидше позбутися.

У коридорі просто забагато речей

Усі ми залишали біля дверей важкий пакет, чи пару незручних туфель після пізнього повернення, або ж багаторазову сумку для походу за продуктами. Та якщо робити це постійно, коридор швидко стане звалищем випадкових речей, і через це навести там лад ставатиме складніше і складніше.



В коридорі не можна тримати багато речей / Фото Pexels

Взуття, пальта та шапки не мають свого місця

Коридор без чітко визначених місць для необхідних речей – це швидкий шлях до хаосу. Засмічені поверхні часто є результатом того, що ви не знаєте, куди прибрати сумку чи ключі, або ж щітку для волосся.

Окрім захаращеності коридору, це також призведе до труднощів з пошуком потрібних речей.

Територія неправильно спроєктована

Ви можете знайти найкращу у світі полицю для взуття, але якщо ви не виміряєте простір перед тим, як купити її, ваш коридор може стати навіть більш захаращеним, ніж раніше. Ви маєте переконатися, що усі місця для зберігання відповідають розмірам простору.

Для невеликих коридорів хорошим рішенням стануть настінні гачки та органайзери, а не великі шафи, які тільки візуально зменшать простір.

Ви не наводите лад у коридорі

Під час щотижневого прибирання дуже легко пропустити коридор, адже він не є житловою кімнатою. І, можливо, ті кілька предметів, які ви склали біля входу, й справді нікуди не втечуть, та відкладати їхнє прибирання все ж не варто.