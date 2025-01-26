Ніколи не робіть це в неділю: 5 справ, які притягують бідність та лихо

Неділя, згідно з народними прикметами, це час, коли варто відпочивати та займатися улюбленими справами. Але кілька занять можуть притягнути небажану енергетику в дім.

В неділю, виявляється не можна робити деякі речі, адже вони можуть притягнути до оселі біду та нещастя, повідомляє 24 Канал. Тож варто бути обережними та уникати кількох занять.

Цікаво 5 причин, чому в коридорі завжди не вистачає місця: помічають не всі

Стригтися

Предки вірили, що стригти волосся в неділю – це погана прикмета, і так можна обірвати позитивну енергію, що приносить удачу в дім. Натомість найкращими днями для стрижки, за прикметами, вважаються понеділок та четвер – тож краще відкласти зміну іміджу на ці дні тижня.

Прибирати в домі

У неділю проводити активне прибирання не варто – хіба що дозволяється підтримувати лад: мити посуд, протирати пил тощо. А ось глибоке прибирання може розігнати позитивну енергію, що переважає в цей день.



Прибирати в неділю не радять / Фото Pexels

Мити голову

Миття волосся в неділю – це досить ризикована справа. Чимало людей вірять, що так можна змити енергію та удачу, що ви набули за тиждень. А для того, щоб зберегти позитивну енергетику, краще перенести цю процедуру на інший день.

Лагодити речі

Займатися ремонтом у неділю не радять – день призначений для відпочинку від таких турбот. Окрім того, затіяна на неділю робота може закінчитися невдачею. Деякі навіть вважають, що полагодити річ у неділю практично неможливо.

Прати одяг

В неділю не варто прати навіть з використанням пральної машини, а тим паче – руками. Тож краще не відкладати це завдання на самий кінець тижня, або ж відкласти його ще на день – до понеділка. Вважається, що через прання можна "виполоскати" і позитивну енергію, що накопичилася на одязі за час, поки ви його носили.