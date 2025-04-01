Ни за что не делайте этого с кухонным столом: привлечете в дом бедность

Стол – это один из важнейших предметов сразу в нескольких комнатах. И неудивительно, что с ним связано немало примет и суеверий.

Одна из самых известных примет о столе запрещает сидеть на этом предмете мебели, сообщает 24 Канал. И несмотря на то, что слышать о суеверии, вероятно, приходилось многим людям, не все знают, откуда он взялся и чем грозит его нарушение.

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Почему нельзя сидеть на столе?

Еще издавна стол считался священным местом – и верили, если сесть за стол, вскоре можно получить суровое наказание. Вроде бы в жизни человека, который так поступил, появятся большие проблемы, связанные со здоровьем, финансовым состоянием и личной жизнью. Также верили, что такой человек может столкнуться с одиночеством и бедностью.

Стол – это место, за которым нужно работать или есть, а загрязнять поверхность не советуют. Не стоит также забывать и о том, что на стол ставят тарелки с едой. Также верят, что нельзя позволять садиться на стол посторонним людям – вроде бы если это сделает незнакомый человек, тогда в дом придут скандалы и болезни, а члены семьи начнут конфликтовать по пустякам.



На столе нельзя сидеть / Фото Pexels

Кроме того, что на столе нельзя сидеть, по нему также не советуют стучать. Приметы указывают, что таким действием к себе можно привлечь проблемы. Нельзя стучать по столешнице не только рукой, но и вилкой, ножом, ложкой, чашками или ключами.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, где в доме нельзя оставлять одежду, чтобы не привлечь к себе беду.

Также суеверия предупреждают о том, что нельзя ставить на стол сумку – это притягивает бедность и скандалы. А если на ночь оставить ночь на столе, тогда в жизнь человека войдут болезни и ссоры.

Еще одно важное правило, которого всегда придерживались предки – на ночь стол нельзя оставлять неубранным, иначе это якобы приведет к болезни членов семьи. А вытирать стол сухой салфеткой – к бедности или голоду.

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Кроме того, не кладите на стол ювелирные украшения – приметы утверждают, что стол, как и зеркало, служит неким проводником между мирами. И если оставлять ценные вещи на столе, можно переступить границу с потусторонним миром, беспокоя духов умерших.

Вот еще несколько вещей, которых никогда нельзя делать за обеденным столом: