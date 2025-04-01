Нізащо не робіть цього з кухонним столом: привернете в дім бідність

Стіл – це один з найважливіших предметів одразу в кількох кімнатах. І не дивно, що з ним пов'язано чимало прикмет та забобонів.

Одна з найбільш відомих прикмет про стіл забороняє сидіти на цьому предметі меблів, повідомляє 24 Канал. І попри те, що чути про забобон, певно, доводилося багатьом людям, не всі знають, звідки він взявся та чим загрожує його порушення.

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Чому не можна сидіти на столі?

Ще здавна стіл вважався священним місцем – і вірили, якщо сісти за стіл, незабаром можна отримати суворе покарання. Начебто у житті людини, яка так вчинила, з'являться великі проблеми, пов'язані зі здоров'ям, фінансовим станом та особистим життям. Також вірили, що така людина може зіштовхнутися із самотністю та бідністю.

Стіл – це місце, за яким потрібно працювати чи їсти, а забруднювати поверхню не радять. Не варто також забувати і про те, що на стіл ставлять тарілки з їжею. Також вірять, що не можна дозволяти сідати на стіл стороннім людям – начебто якщо це зробить незнайомий чоловік, тоді у дім прийдуть скандали та хвороби, а члени родини почнуть конфліктувати через дрібниці.



На столі не можна сидіти / Фото Pexels

Окрім того, що на столі не можна сидіти, по ньому також не радять стукати. Прикмети вказують, що такою дією до себе можна привернути негаразди. Не можна стукати по стільниці не тільки рукою, але й виделкою, ножем, ложкою, чашками чи ключами.

До речі, раніше ми вже розповідали, де в домі не можна залишати одяг, аби не притягнути до себе біду.

Також забобони попереджають про те, що не можна ставити на стіл сумку – це притягує бідність та скандали. А якщо на ніч залишити ніч на столі, тоді у життя людини ввійдуть хвороби та сварки.

Ще одне важливе правило, якого завжди дотримувалися предки – на ніч стіл не можна залишати неприбраним, інакше це начебто призведе до хвороби членів сім'ї. А витирати стіл сухою серветкою – до бідності чи голоду.

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Окрім того, не кладіть на стіл ювелірні прикраси – прикмети стверджують, що стіл, як і дзеркало, слугує таким собі провідником між світами. І якщо залишати цінні речі на столі, можна переступити межу з потойбіччям, турбуючи духів померлих.

Ось ще кілька речей, яких ніколи не можна робити за обіднім столом: