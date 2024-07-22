Не наделайте беды: что нельзя оставлять в автомобиле во время жары

Многие из нас могли этого и не знать, но оказывается, что хранение некоторых вещей в автомобиле может быть опасным в жаркое время не только для здоровья, но и самого авто.

Эксперты рассказали о 3 предметах, которые надо убрать из автомобилей во время аномальной жары. А все потому, что их хранение может оказаться опасным.

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Что нельзя хранить в машине в жару

Не стоит хранить во время жары воду в бутылках. Высокая температура воздуха приведет к тому, что химические вещества из пластика просочатся в воду и сделают ее опасной для потребления.

А еще пластиковые бутылки потенциально могут вызвать пожар в машине, потому что будут действовать как стекло для солнечного света. Чтобы обеспечить безопасность авто и свежесть воды, просто выньте бутылку из машины.

В жару в машине нельзя оставлять лекарства. Парацетамол, лекарства от кашля или другие обезболивающие имеют максимальную температуру эффективности. Если их оставить под прямым солнечным светом, они станут менее эффективными. Большинство лекарств рассчитаны на температуру до 25°C.



Нельзя держать таблетки в жару в машине / Фото Pexels

Не стоит хранить солнцезащитный крем в машине, поскольку он может под палящим солнцем испортиться и даже взорваться из-за давления в жару.

Что надо держать в машине в жару

Водители должны быть обеспечены достаточным количеством бензина или дизельного топлива, поскольку в жару оно расходуется быстрее. Также стоит выяснить, достаточно ли в машине воды и масла, которые имеют важное значение в жару.

Чтобы предотвратить дорожные поломки на солнце, будьте осторожны и следите за температурным датчиком двигателя.