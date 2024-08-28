Эти 6 продуктов вы никогда не должны хранить в кладовке: запомните их

Кладовая – это идеальное помещение для хранения продуктов, но это не значит, что туда можно класть все, что угодно. Некоторые предметы оттуда нужно немедленно убрать.

Когда говорится о том, чтобы сохранять вашу пищу свежей, факторы окружающей среды играют решающую роль. И свет, влажность и влияние кислорода – это основные причины, почему пища может портиться преждевременно. А в кладовке условия подходят не для всех продуктов.

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Чистый сироп

Когда вы открываете бутылку любого сиропа, вам может показаться неплохой идеей положить ее обратно в кладовку. Впрочем, делать этого нельзя. Зато сиропы и варенье всегда нужно хранить в холодильнике. Плесень и другие микроорганизмы прекрасно растут в теплой и темной среде, а влияние света и кислорода приведет к тому, что сироп уже не будет так, как раньше.

Арахисовое масло

Если в вашем арахисовом масле нет консервантов, это прекрасно – это значит, что оно более полезно для вашего здоровья. Но также это означает, что его можно хранить только в холодильнике, а не в кладовке.

Среда кладовой может ускорить рост плесени, а это точно не то, что вы хотели бы видеть в банке. Как только вы открыли упаковку, ставьте ее в холодильник, чтобы сохранить свежесть и предотвратить выделение масла.

Мука

Обычно ингредиенты для разнообразной выпечки хранятся в кладовке, однако есть несколько факторов, из-за которых мука может гораздо быстрее испортиться там. Свет, влага и тепло часто приводят к тому, что мука плесневеет, или начинает привлекать насекомых.



Муку нельзя хранить в кладовке / Фото Pexels

Для того, чтобы этого избежать, нужно хранить муку в герметичных контейнерах или банках. Также вы можете поместить муку в морозильную камеру, чтобы продлить срок ее хранения.

Авокадо

Конечно, ждать, пока авокадо созреет – это почти утомительно. И если вы купили недозрелое авокадо, вы, конечно же, можете положить его в кладовку, чтобы дождаться, пока оно не станет мягким.

Но если вы положите уже спелый плод в кладовую, это приведет к тому, что он испортится еще до того, как вы успеете его съесть.

Орехи

В орехах очень много ненасыщенных жиров, и они быстро портятся под воздействием света, кислорода и высоких температур. И хотя вы, конечно же, можете хранить орехи в кладовке, гораздо лучше будет класть их в герметичную стеклянную емкость – например, в банку с плотной крышкой. Также хранение в холодильнике позволит дольше сохранить свежесть орехов и их вкус.

Хлеб и булочки

Если вы храните хлеб и другие мучные изделия в кладовке, тогда вы уже могли заметить, что так они портятся гораздо быстрее. Это происходит, скорее всего, из-за того. что они не хранятся в герметичном контейнер, или же из-за того, что вы случайно о них забыли на некоторое время.