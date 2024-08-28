Ці 6 продуктів ви ніколи не маєте зберігати у коморі: запам'ятайте їх

Комора – це ідеальне приміщення для зберігання продуктів, але це не значить, що туди можна класти все, що завгодно. Деякі предмети звідти потрібно негайно прибрати.

Коли мовиться про те, аби зберігати вашу їжу свіжою, фактори навколишнього середовища відіграють вирішальну роль. І світло, вологість та вплив кисню – це основні причини, чому їжа може псуватися передчасно. А в коморі умови підходять не для всіх продуктів.

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Сироп

Коли ви відкриваєте пляшку будь-якого сиропу, вам може здатися непоганою ідеєю покласти її назад до комори. Втім, робити цього не можна. Натомість сиропи та варення завжди потрібно зберігати у холодильнику. Цвіль та інші мікроорганізми чудово ростуть у теплому та темному середовищі, а вплив світла та кисню призведе до того, що сироп вже не смакуватиме так, як раніше.

Арахісове масло

Якщо у вашому арахісовому маслі немає консервантів, це чудово – це значить, що воно більш корисне для вашого здоров'я. Але також це означає, що його можна зберігати тільки в холодильнику, а не в коморі.

Середовище комори може пришвидшити ріст цвілі, а це точно не те, що ви хотіли б бачити у банці. Щойно ви відкрили упаковку, ставте її до холодильника, аби зберегти свіжість та запобігти виділенню олії.

Борошно

Зазвичай інгредієнти для різноманітної випічки зберігаються у коморі, проте є кілька факторів, через які борошно може набагато швидше зіпсуватися там. Світло, волога та тепло часто призводять до того, що борошно пліснявіє, або ж починає приваблювати комах.



Борошно не можна зберігати в коморі / Фото Pexels

Для того, щоб цього уникнути, потрібно зберігати борошно у герметичних контейнерах чи банках. Також ви можете помістити борошно у морозильну камеру, щоб продовжити термін його зберігання.

Авокадо

Звісно, чекати, поки авокадо достигне – це майже виснажливо. І якщо ви купили недозріле авокадо, ви, звісно ж, можете покласти його до комори, аби дочекатися, поки воно не стане м'яким.

Та якщо ви покладете вже стиглий плід у комору, це призведе до того, що він зіпсується ще до того, як ви встигнете його з'їсти.

Горіхи

У горіхах є дуже багато ненасичених жирів, і вони швидко псуються під впливом світла, кисню та високих температур. І хоча ви, звісно ж, можете зберігати горіхи у коморі, набагато краще буде класти їх у герметичну скляну місткість – наприклад, у банку з щільною кришкою. Також зберігання у холодильнику дозволить надовше зберегти свіжість горіхів та їхній смак.

Хліб та булочки

Якщо ви зберігаєте хліб та інші мучні вироби у коморі, тоді ви вже могли помітити, що так вони псуються набагато швидше. Це відбувається, скоріш за все, через те. що вони не зберігаються у герметичному контейнер, або ж через те, що ви випадково про них забули на деякий час.