Многие считают, что ванная – это потенциал для хранения многих вещей, и наполняют эту комнату полками и встроенными шкафами. Впрочем, это вовсе не означает, что в них можно хранить все, что угодно.
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Косметика
Хранить ежедневную косметику в ванной комнате может быть удобно, однако это точно не лучшее решение. Гораздо лучше для таких средств подойдет место с меньшим количеством влаги. А ванная обычно – это наиболее влажная комната вашего дома, и вы точно не хотите, чтобы влажность испортила текстуру или консистенцию ваших продуктов.
В конце концов из-за хранения в ванной комнате ваша косметика может быстрее испортиться, и особенно проблематично это для таких продуктов, как кремы, пудра и тушь.
Лекарства и пищевые добавки
Это можно назвать "аптечкой", но эксперты также не рекомендуют хранить лекарства и добавки в ванной комнате. И влажность, и тепло, которые появляются, когда вы принимаете душ или ванну, могут негативно повлиять на эти вещи и сделать их менее эффективными.
А когда лекарства хранятся при очень высокой или очень низкой температуре, они могут быстрее повредиться или разложиться.
Полотенца
Вам может казаться, что именно ванная комната – это то место, где должны храниться ваши полотенца, однако на самом деле это совсем не так. Из-за такого хранения ткань может приобрести неприятный затхлый запах из-за постоянного воздействия влаги.
Полотенца не стоит хранить в ванной / Фото Pexels
Если же у вас нет специального шкафа для белья, где вы можете складывать все эти вещи, тогда вам точно не нужно забывать о регулярном мытье и просушке ваших банных полотенец.
Лак для ногтей
В ванной комнате постоянно происходят перепады температуры, и поэтому консистенция вашего лака для ногтей и его качество могут существенно испортиться.
А высокие и низкие температуры могут привести к изменениям в рецептуре, и ваш лак станет слишком густым, или же в нем появятся комочки.
Дополнительная туалетная бумага
Конечно, вы уже понимаете, как влажность может повлиять на бумагу и ее качество. Но нужно учитывать еще несколько факторов. В частности – использование аэрозольных продуктов в ванной комнате.
Если вы пользуетесь освежителями воздуха, лаками для волос или спреями для чистки, частицы этих продуктов могут осесть на бумаге и потенциально повлиять на их качество.