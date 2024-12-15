Карманы – это просто место для хранения различных небольших безделушек. Это также часть одежды, что окутана приметами и суевериями, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы избежать проблем, стоит запомнить, что носить в них нельзя.

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Острые вещи

Народные приметы утверждают, что носить острые предметы в карманах – например булавки, ножи или ножницы, не стоит. Такие действия могут привести к тому, что человек будет втянут в конфликты и опасности.

Грязные вещи

Здесь стоит думать не только о приметах, но также и о гигиене – ношение грязных вещей в карманах приведет к тому, что вам придется гораздо чаще стирать одежду. Но, кроме того, это считается плохим знаком, что притягивает неудачу и многочисленные негативные события.

Деньги

Деньгам нужен порядок и учет. В карманах их можно легко потерять, но существует также и примета о том, что такое их ношение отпугивает от человека удачу и его же сбережения. К деньгам стоит относиться уважительно, и тогда они будут приумножаться.



Деньги не стоит носить в кармане / Фото Pexels

Чеки и билеты

Если вы купили трамвайный билет, не стоит его потом месяцами хранить в карманах – это приведет только к многочисленным проблемам и путанице в собственных вещах. То же касается и чеков из магазинов – вот только они, по поверьям, могут притягивать также и финансовые трудности.

Фотографии людей

Носить чужую, или даже свою фотографию в кармане – это очень плохой знак. Считается, что это может привести к большому количеству проблем для человека, изображенного на снимке – особенно, если вы случайно повредите или потеряете фото, что весьма вероятно при хранении в кармане.