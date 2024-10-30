Тыквы на огородах выращивают немало украинцев, но далеко не все садоводы знают, что после этой культуры нельзя сразу же сажать несколько других растений. Porady 24 рассказали, что сажать не стоит, а какие культуры взамен впишутся в грядку идеально.

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Зеленый горошек

Эта культура может быть очень восприимчивой к болезням, которыми страдают тыквы, и эти инфекции легко передаются через почву. И высадка зеленого горошка на том же участке, где раньше росли тыквы, значительно увеличивает риск заражения вирусами. Поэтому лучше выбрать другую грядку для этого растения.

Баклажаны

Если вы хотите вырастить богатый урожай баклажанов в следующем году, нужно подыскать для него другую грядку, ведь высаживать его сразу же после тыквы запрещено.

Оба овоща относятся к семейству пасленовых, поэтому существует опасность заражения болезнями, которыми страдало предыдущее растение.

Картофель

Картофель не нужно сажать после тыквы по той же причине, ведь вирусы предшественника могут атаковать клубень, и тогда вы напрасно будете ждать урожай. Оба вида растений требуют достаточно много питательных веществ, и могут конкурировать за них, а это значительно усложняет совместное выращивание.



Картофель нельзя сажать после тыквы / Фото Pexels

Огурцы

Огурцы и тыквы – это одна семья, а значит, их нельзя сажать друг после друга. Это приведет только к тому, что они будут заражены одинаковыми болезнями, а почва после тыквы будет истощена. Кроме того, огурцам нужно много воды, а тыква известна тем, что вытягивает немало воды из земли.

Капуста

Не советуют после тыквы сажать и капусту. Дело в том, что тыквы привлекают к участку насекомых – например, блощиц, которые впоследствии могут атаковать и капусту и просто оставить вас без урожая. Личинки яиц могут сохраняться в почве, и даже перекопка не спасет вас от будущего вреда, поэтому лучше держать капусту подальше от тыкв.

Что посадить после тыквы?

Благодарным последователем тыквы станет болгарский перец. Для его корней эта почва будет почти идеальной. Кроме того, можно без лишних опасений высаживать также и помидоры.

Неплохо растет после этого растения и свекла, но никогда нельзя сажать повторно ее на одинаковом месте из-за выделения особых веществ, которые могут негативно влиять на дальнейший рост свеклы.

Из зелени на месте тыквы неплохо будет выращивать петрушку и шпинат. Невероятно быстро будет расти также на такой грядке и лук и чеснок.