Гарбузи на городах вирощують чимало українців, але далеко не всі садівники знають, що після цієї культури не можна відразу ж садити кілька інших рослин. Поради 24 розповіли, що садити не варто, а які культури натомість впишуться в грядку ідеально.

Цікаво Коли вкривати виноград на зиму: не пропустіть ідеальний час

Зелений горошок

Ця культура може бути дуже сприйнятливою до хвороб, на які страждають гарбузи, і ці інфекції легко передаються через ґрунт. І висаджування зеленого горошку на тій самій ділянці, де раніше росли гарбузи, значно збільшує ризик зараження вірусами. Тож краще обрати іншу грядку для цієї рослини.

Баклажани

Якщо ви хочете виростити багатий врожай баклажанів наступного року, потрібно підшукати для нього іншу грядку, адже висаджувати його відразу ж після гарбузів заборонено.

Обидва овочі належать до родини пасльонових, тож існує небезпека зараження на хвороби, на які страждала попередня рослина.

Картопля

Картоплю не потрібно саджати після гарбузів з тієї ж причини, адже віруси попередника можуть атакувати бульбу, і тоді ви марно чекатимете на врожай. Обидва види рослин вимагають досить багато поживних речовин, і можуть конкурувати за них, а це значно ускладнює спільне вирощування.



Картоплю не можна садити після гарбуза / Фото Pexels

Огірки

Огірки та гарбузи – це одна родина, а значить, їх не можна садити один після одного. Це призведе тільки до того, що вони будуть заражені однаковими хворобами, а ґрунт після гарбузів буде виснажений. Окрім того, огіркам потрібно багато води, а гарбуз відомий тим, що витягує чимало води з землі.

Капуста

Не радять після гарбузів садити і капусту. Річ у тому, що гарбузи приваблюють до ділянки комах – наприклад, блощиць, які згодом можуть атакувати і капусту і просто залишити вас без урожаю. Личинки яєць можуть зберігатися у ґрунті, і навіть перекопування не врятує вас від майбутньої шкоди, тож краще тримати капусту якомога далі від гарбузів.

Що посадити після гарбузів?

Вдячним послідовником гарбуза стане болгарський перець. Для його коренів цей ґрунт буде майже ідеальним. Окрім того, можна без зайвих побоювань висаджувати також і помідори.

Непогано росте після цієї рослини і буряк, але ніколи не можна садити повторно його на однаковому місці через виділення особливих речовин, що можуть негативно впливати на подальший ріст буряків.

З зелені на місці гарбузів непогано буде вирощувати петрушку та шпинат. Неймовірно швидко ростиме також на такій грядці і цибуля та часник.