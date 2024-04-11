Худшие соседи для яблони: не сажайте их рядом, чтобы не загубить дерево

Яблоня - это достаточно универсальное дерево, которое не только может радовать урожаем, но может и помочь вырастить другие культуры. Но есть и растения, которые не стоит сажать рядом с ней.

Не каждый садовый участок достаточно большой, чтобы все деревья можно было рассадить в правильном порядке – чтобы они не мешали друг другу. Чаще всего садоводы все же сажают их по соседству. Но здесь важно все же знать правила правильного соседства.

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Что нельзя сажать возле яблони

Самый большой враг яблони, которого вы точно должны запомнить – это грецкий орех. Его можно посадить только на противоположной стороне участка, если вы хотите получить хоть какой-то урожай. В листьях ореха содержится юглон, а он является природным гербицидом. Если он накопится в почве, он уничтожит любую растительность вокруг.

Еще один плохой сосед для яблони – это картофель. Если вы посадите их рядом, ухудшится и урожай картофеля, и вкус яблок.



Яблоню нельзя сажать возле картофеля / Фото Pexels

Вот какие еще деревья нельзя сажать возле яблони:

персик;

вишню;

черешню;

рябину;

тополь.

Что можно посадить возле яблони

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Все же существует немало культур, которые будут процветать возле яблони. И одна из них – малина. Эти две культуры – компаньоны, и могут хорошо влиять друг на друга. Корни малины будут разрыхлять землю и насыщать ее кислородом и азотом, а листья будут защищать яблоню от парши. А вот яблоня может помочь малине уберечься от серой гнили.

Но есть важный нюанс: соседство яблони и малины будет выгодным для растений только в случае, если дерево молодое. Когда же крона разрастется, малине уже будет некомфортно под яблоней.