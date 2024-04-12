Роковая ошибка, которая погубит урожай: что нельзя сажать возле клубники

Сажать рядом с клубникой можно немало культур. Однако есть и те, которые будут не очень приятной компанией для этой ягоды.

Смешанные посадки на огороде и в саду выбирают по двум основным причинам. Первая – это экономия места. Ведь хозяевам приходиться как-то выкручиваться, если они хотят разместить на стандартных 6 сотках и сад, и огород, и грядку с пряными травами, и газон и тому подобное.

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Вторая причина – полезное влияние растений друг на друга. Некоторые из них могут отпугивать своим ароматом вредителей, другие борются с сорняками, третьи облегчают тем, возле кого растут, усваивание полезных веществ из почвы.

Рядом с чем нельзя сажать клубнику

Многим может показаться, будто высаживать клубнику можно буквально рядом с любой культурой. Однако это очень опасная ошибка. Неправильное соседство может не только лишить вас урожая, но и за несколько месяцев выкосить все ваши посадки.

Никогда не сажайте клубнику рядом с пасленовыми. Именно томаты и картофель активно вытягивают из почвы те же вещества, которые необходимы клубнике, оставляя ее в голоде. Также они являются распространителями фитофтороза, опасного для ягоды.

Соблюдая севооборот, можно высаживать клубнику на участке, где пасленовые росли не менее 3 лет назад. За это время баланс питательных веществ в почве восстановится, а возбудители заболеваний исчезнут.



Клубнику можно сажать не со всеми растениями / Фото Unsplash



Вредными соседями для клубники также являются все растения семейства Гвоздичные, подсолнечники и топинамбур. Последние два еще и будут затенять посадки, лишая ягоды важнейшего – солнечного света.

В свою очередь, малина, которую часто пытаются посадить вместе с клубникой, высушивает почву и не оставляет своей соседке ни глотка воды. А вот капуста, наоборот, требует настолько обильных поливов, что клубничная грядка, размещенная рядом, может просто утонуть.

В целом клубника – достаточно неприхотливая в вопросах соседства культура. Помня эти простые требования, вы можете разбавить ею гряды на огороде, приствольные круги деревьев или даже клумбы.