Никогда не сажайте это рядом с морковью: она станет горькой и не вырастет

Морковь – это полезный и вкусный корнеплод, который может стать ценным дополнением практически к любому блюду. Впрочем, удастся получить хороший урожай только в случае, если вы подберете для моркови хороших соседей.

Опытные огородники уже давно знают, что перед тем, как высаживать различные культуры, нужно тщательно распланировать участок, чтобы овощи, растущие рядом, не мешали, а помогали друг другу, сообщает 24 Канал. Иначе урожая может быть значительно меньше, чем вы надеялись.

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Хрен

Сажать морковь рядом с хреном точно не советуют – ведь это может повлиять на вкус корнеплода. Хрен может быстро сделать ваши овощи горькими на вкус, ведь это культура с очень раскидистой и мощной корневой системой. Это, кстати, создает еще одну проблему.

Хрен будет очень быстро и активно поглощать влагу и микроэлементы из почвы, оставляя совсем мало ресурсов для моркови, и это приведет к тому, что она вырастет мелкой и не слишком сочной.

Свекла

Обе культуры имеют схожие требования к почве и потребляют практически одинаковые питательные вещества – и поэтому на соседних грядках они станут настоящими конкурентами. Поэтому морковь не сможет получить достаточно азота, фосфора и калия, и это в конечном итоге существенно повлияет не только на ее размер, но и на вкусовые качества.

К тому же свекла может быстро разрастаться в ширину и в конце концов затенит морковь, ухудшая ее фотосинтез.



Свеклу нельзя сажать возле моркови / Фото Pexels

Укроп

Многие огородники вообще не учитывают эту зелень и позволяют ей свободно расти по всему огороду или в междурядьях. Впрочем, моркови укроп может существенно навредить, ведь он быстро растет и забирает из почвы немало влаги и питательных веществ.

И он также выделяет в землю эфирные масла, которые могут замедлить развитие моркови. Поэтому опытные дачники никогда не сажают эти растения рядом.

Капуста

Такое соседство приведет к тому, что вы останетесь и без урожая моркови, и без капусты. Растениям нужны похожие питательные вещества, и из-за этого они будут бороться за них на вашем участке. Вам придется или достаточно часто подкармливать обе культуры, или же растения не смогут достаточно быстро развиваться и расти.