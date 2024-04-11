Не сажайте эти растения возле огурцов: испортите себе весь урожай

Опытные огородники уже очень давно знают: правильно подобранное соседство на грядках может обеспечить лучшую устойчивость растений и хороший урожай.

Очень важно знать, какие овощи можно сажать возле огурцов, а какие – совсем не надо. Плохое соседство может испортить даже самые лучшие саженцы, поэтому лучше спланировать свой огород заранее.

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Ароматические травы

Вы могли об этом даже не задумываться, но такая привычная зелень, как базилик, кинза или душица могут навредить вашим огуречным побегам. Более того – зелень даже может изменить вкус плодов, и не в лучшую сторону. Поэтому лучше найти для этих трав какое-то другое место.

Картофель и помидоры

Вот эти две культуры – наиболее нежелательны возле огурцов. Дело в том, что все эти растения могут болеть одинаковыми болезнями – в том числе и фитофторозом, и если заразится одно растение, другие тоже не останутся здоровыми.

Чеснок

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Этот ароматный корнеплод не стоит высаживать возле огурцов, ведь он может замедлить их рост. Если вы все же хотите высеять рядом чеснок, вам нужно убедиться, что между ним и огурцами есть не менее, чем 50 сантиметров расстояния.



Чеснок нельзя сажать возле огурцов / Фото Pexels

Тыква

Огурцы также относятся к семейству тыквенных, поэтому опытные огородники не советуют сажать эти две культуры рядом. Кроме того, что они будут болеть одинаковыми болезнями, они также будут мешать росту друг друга, ведь нуждаются в одинаковых питательных веществах.