Эти 6 вещей никогда нельзя выбрасывать в унитаз: знают не все

Засор в туалете может испортить день любому. К счастью, избежать этого довольно просто, если запомнить, какие вещи никогда нельзя в него смывать.

Домашняя сантехника на самом деле гораздо чувствительнее, чем может показаться на первый взгляд – и смывание чего-то, что не предназначено для труб, может привести к непредсказуемым и неприятным последствиям, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Детские салфетки

Слишком распространенной ошибкой многих людей является смывание детских или просто влажных салфеток в ванной комнате. И даже если они имеют пометку "смываемые", все еще они изготовлены из достаточно прочных волокон, что не легко разлагаются в воде, в отличие от туалетной бумаги.

Это значит, что эти салфетки могут накапливаться в трубах и способствовать засорению в бытовой технике.

Волосы

Есть причина, почему в душе есть сетчатая стенка над сливом – она улавливает волосы перед тем, как они попадут в трубы. И в водопроводной системе они ведут себя, как веревка, обматывая сами себя и другой мусор.

Поэтому в трубах образуются крепкие и большие комки, которые задерживают отходы и создают значительное засорение.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какой мусор нельзя убирать пылесосом, чтобы не "убить" технику.

Пищевой жир

Масло и жир могут попасть в унитаз как жидкость, однако в трубах они быстро охлаждаются и становятся твердыми. Застывший жир может прилипнуть к стенкам труб и задерживать все другие отходы, а в конце концов это приводит к серьезным проблемам.



Масло нельзя смывать в унитаз / Фото Pexels

Лекарства

Очистные сооружения сточных вод не предназначены для того, чтобы удалять сложные химические соединения, содержащиеся в лекарствах. И эти вещества могут попадать в реки, озера и питьевую воду, вызывая загрязнение, что вредит людям и дикой природе.

Бытовая химия

Отбеливатель и растворитель для краски – это точно не те вещества, что стоит смывать в унитаз. Они могут не только загрязнить воду, но и повредить трубы и привести к целому ряду сантехнических проблем.

Средства женской гигиены

Эксперты убеждены, что смывать тампоны в унитаз – это худшая идея, ведь они предназначены для поглощения жидкости и расширения, и не могут разрушаться в воде. Они могут застрять в трубах, вызывая засорение водопровода дома или большей канализационной системы.

И даже если со смывом они исчезают, в конце концов все же могут вызвать серьезные проблемы, решение которых может обойтись в копеечку.