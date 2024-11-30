Некоторые специалисты говорят, что эти вещи способны защищать жилье от злых глаз и проблем, пишет 24 Канал. Не всегда надо выбрасывать из дома вещи, даже если вы ими не пользуетесь.

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Есть определенные вещи, которые нельзя выбрасывать, поскольку они могут привлечь в жизнь беду и принести негативные события.

Что нельзя выбрасывать из дома

У каждого из нас есть место, где хранятся различные крестики, образки, молитвы, иконы, свечи или старые Библии. Их ни в коем случае нельзя использовать, даже если вы ими не пользуетесь. Через такой необдуманный поступок в жизнь можно привлечь неприятности в семью.

Оказывается, что из дома нельзя выбрасывать старый кошелек, поскольку вместе с ним можно выбросить успех и финансовое благополучие. Просто спрячьте его где-то, где он не будет мешать.



Выбрасывать старый кошелек нельзя / Фото Pexels

Если же предыдущий кошелек не приносил в вашу жизнь много денег, тогда его надо сжечь или закопать под молодым деревом.

В любом случае из дома нельзя выбрасывать хлеб, крошки или еду. Хлеб в Украине издавна имеет почет и считается святым. Люди верят, что с хлебом в доме присутствуют добрые души, поэтому выбрасывание привлечет в дом беду. Сухой хлеб надо отдавать животным, но никогда не выбрасывать в мусорку.