Деякі фахівці кажуть, що ці речі здатні захищати житло від злих очей та негараздів, пише 24 Канал. Не завжди треба викидати з дому речі, навіть якщо ви ними не користуєтеся.

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Є певні речі, які не можна викидати, оскільки вони можуть залучити в життя біду та принести негативні події.

Що не можна викидати з дому

У кожного з нас є місце, де зберігаються різні хрестики, образки, молитви, ікони, свічки чи старі Біблії. Їх у жодному випадку не можна використовувати, навіть якщо ви ними не користуєтеся. Через такий необдуманий вчинок у життя можна привернути неприємності в сім’ю.

Виявляється, що з дому не можна викидати старий гаманець, оскільки разом з ним можна викинути успіх та фінансове благополуччя. Просто заховайте його десь, де він не буде заважати.



Викидати старий гаманець не можна / Фото Pexels

Якщо ж попередній гаманець не приносив у ваше життя багато грошей, тоді його треба спалити чи закопати під молодим деревом.

У будь-якому випадку з будинку не можна викидати хліб, крихти чи їжу. Хліб в Україні віддавна має шану й вважається святим. Люди вірять, що з хлібом в домі присутні добрі душі, тому викидання приверне в дім біду. Сухий хліб треба віддавати тваринам, але ніколи не викидати в смітник.