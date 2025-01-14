Никогда не выливайте эту одну вещь в раковину: она засорится моментально

Иметь дело с засорением раковины на кухне, вероятно, приходилось всем. В слив попадают остатки пищи, кофейная гуща, чаинки и многие другие продукты, которых не должно было бы там быть.

Хотя в раковине постоянно оказывается немало запрещенных продуктов, есть один, который особенно опасен, и многие об этом даже не подозревают, сообщает 24 Канал.

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Что нельзя сливать в раковину?

Возможно, вы и не подозревали об этом, но масло – это серьезная опасность всей канализационной системе. Из-за этой привычной жидкости, остатки которой часто сливают, она может выйти из строя: масло охлаждается в трубах и оседает на их поверхности.

Поэтому если вы готовите что-то в сковороде или кастрюле с использованием большого количества масла, точно не стоит сразу же после приготовления сливать его в раковину. Вместо этого нужно сделать так: подождите, пока поверхность остынет, возьмите бумажное полотенце и уберите остатки жира. После этого уже можно начинать мыть сковороду или кастрюлю с моющими средствами.



Масло нельзя выливать в раковину / Фото Pexels

Также для удаления остатков масла можно использовать и обычную туалетную бумагу. Кстати, ее можно использовать впоследствии для быстрого разжигания печки или камина, если вы живете в частном доме.

Вот несколько основных причин, по которым нельзя выливать масло в слив: