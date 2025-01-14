Ніколи не виливайте цю одну річ в раковину: вона засмітиться моментально
Мати справу із засміченням раковини на кухні, певно, доводилося усім. У злив потрапляють залишки їжі, кавова гуща, чаїнки та чимало інших продуктів, яких не мало б там бути.
Хоч в раковині постійно опиняється чимало заборонених продуктів, є один, який особливо небезпечний, і чимало людей про це навіть не підозрюють, повідомляє 24 Канал.
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Що не можна зливати у раковину?
Можливо, ви й не підозрювали про це, але олія – це серйозна небезпека усій каналізаційній системі. Через цю звичну рідину, залишки якої часто зливають, вона може вийти з ладу: олія охолоджується в трубах та осідає на їхній поверхні.
Тож якщо ви готуєте щось у сковороді чи каструлі із використанням великої кількості олії, точно не варто відразу ж після приготування зливати її до раковини. Натомість потрібно зробити так: зачекайте, поки поверхня охолоне, візьміть паперовий рушник та приберіть рештки жиру. Після цього вже можна починати мити сковороду чи каструлю з мийними засобами.
Олію не можна виливати в раковину / Фото Pexels
Також для видалення залишків олії можна використовувати та звичайний туалетний папір. До речі, його можна використати згодом для швидшого розпалення пічки чи каміна, якщо ви живете у приватному будинку.
Ось кілька основних причин, з яких не можна виливати олію у злив:
- Проблеми з трубами. Коли олія тільки потрапляє у злив, вона стає однією з причин засмічення в трубах. Липкий жир, коли охолоджується, утворює на стінках труб тонкий і липкий шар, що з часом збирає залишки їжі та інші сміттєві частинки, створюючи серйозні перешкоди для водовідведення.
- Поломка. Складні засмічення можуть призвести до поломок у системі водовідведення. А це значить, що виливання олії в раковину може призвести до досить дорогого ремонту.
- Екологічні аспекти. Ви могли про це й не здогадуватися, та виливання олії в раковину має і негативні екологічні наслідки – олія після каналізації може потрапити і у водні джерела, створивши так проблеми для навколишнього середовища.