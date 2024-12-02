Будьте осторожны: 5 вещей, которые никогда нельзя чистить уксусом

Уксус часто используют в быту, однако есть определенные вещи, которые не стоит им чистить, поскольку вы можете все испортить. Жидкость является доступной, экологически чистой и безопасной, впрочем некоторые поверхности и материалы может повредить.

Чтобы не пожалеть об испорченной вещи, лучше уберечь себя от такой чистки, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Несмотря на то, что уксус часто используют в быту, обработки им некоторых предметов может навсегда их испортить.

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Именно поэтому надо запомнить, что же именно нельзя мыть уксусом ни в коем случае.

Гранитные и мраморные поверхности

Кислота в уксусе может стереть верхний слой столешницы. Эти поверхности известны своей долговечностью, однако для того, чтобы они выглядели новыми как можно дольше, стоит убрать уксус, поскольку постоянная чистка ими приведет к быстрой потере блеска. Лучше всего эти материалы мыть теплой водой с каплями мыльного средства.

Технические устройства

Ни в коем случае нельзя тереть сенсорные экраны тряпкой с уксусом. Технические экраны нужно вытирать специальной тряпкой или салфеткой. Даже обычная чистая и сухая тряпка из микрофибры способна лучше помочь.

Вощеная мебель и пол

Постоянное мытье вощеной деревянной мебели или пола приведет со временем к износу покрытия. Некоторые рекомендуют уксусом мыть пол, но все же стоит быть осторожными.



Вощеную мебель нельзя мыть уксусом / Фото Pexels

Части посудомоечной машины

Уксус содержит очистительные и дезодорирующие свойства, поэтому часто советуют добавить стакан на верхнюю полку, чтобы очистить посудомоечную машину. Однако уксусная кислота способна повредить резиновое уплотнение посудомоечной машины.

Алюминиевая и чугунная кастрюля

Никогда нельзя чистить уксусом алюминиевые или чугунные кастрюли. Их кислотность может разъесть алюминий и защитное покрытие на чугуне и сделать их склонными к ржавчине. Помыть эти кастрюли можно будет обычным моющим средством.