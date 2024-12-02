Будьте обережними: 5 речей, які ніколи не можна чистити оцтом

Оцет часто використовують в побуті, однак є певні речі, які не варто ним чистити, оскільки ви можете все зіпсувати. Рідина є доступною, екологічно чистою та безпечною, втім деякі поверхні та матеріалі може пошкодити.

Щоб не пожаліти про зіпсовану річ, краще вберегти себе від такого чищення, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Попри те, що оцет часто використовують в побуті, оброблення ним деяких предметів може назавжди їх зіпсувати.

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Саме тому треба запам’ятати, що ж саме не можна мити оцтом ні в якому разі.

Гранітні та мармурові поверхні

Кислота в оцті може стерти верхній шар стільниці. Ці поверхні відомі свою довговічністю, однак для того, щоб вони виглядали новими якомога довге, варто прибрати оцет, оскільки постійне чищення ними призведе до швидкого втрату блиску. Найкраще ці матеріали мити теплою водою з краплями мильного засобу.

Технічні пристрої

Ні в якому разі не можна терти сенсорні екрани ганчіркою з оцтом. Технічні екрани треба витирати спеціальною ганчіркою чи серветкою. Навіть звичайна чиста й суха ганчірка з мікрофібри здатна краще допомогти.

Вощені меблі та підлога

Постійне миття вощених дерев’яних меблів чи підлоги призведе з часом до зношення покриття. Дехто рекомендує оцтом мити підлогу, але все ж таки варто бути обережними.



Вощені меблі не можна мити оцтом / Фото Pexels

Частини посудомийної машини

Оцет містить очисні та дезодоруючі властивості, тому часто радять додати склянку на верхню полицю, щоб очистити посудомийну машину. Однак оцтова кислота здатна пошкодити гумове ущільнення посудомийної машини.

Алюмінієва та чавунна каструля

Ніколи не можна чистити оцтом алюмінієві чи чавунні каструлі. Їхня кислотність може роз’їсти алюміній та захисне покриття на чавуні й зробити їх схильними до іржі. Помити ці каструлі можна буде звичайним мийним засобом.