Звісно, не можна просто обрати колір зі списку – потрібно врахувати ще кілька важливих факторів, як ось освітлення кімнати, колір меблів, які ви маєте і, звісно ж, ваш смак, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Кремово-білий

Це – один з найбільш вдалих відтінків для створення додаткового простору на маленькій кухні. Особливо добре він працюватиме у поєднанні зі світлими теплими шафами.

Зелено-сірий

Цей колір може здатися дещо похмурим, але не сумнівайтеся – він ідеально підійде для шаф чи стін та допоможе пом'якшити палітру на кухні. Окрім того, ви можете доповнити цей колір яскравими акцентами – наприклад, зеленими фіранками чи графітовими стільницями.

Так ви зможете і збільшити простір на кухні, і створити цікавий, унікальний простір, що виглядатиме яскраво та привабливо.

Шавлієвий відтінок

Цей заспокійливий тон зеленого може ідеально вписатися у маленьку кухню. Можна використати його не тільки для стін чи шаф, але й для фіранок чи стільниць, фарбування інших поверхонь тощо.

Зелений колір допоможе створити враження відкритого простору – наче ви опинилися на природі серед зелені. А кілька великих кімнатних рослин допоможуть доповнити атмосферу.

Слонова кістка

Цей унікальний відтінок просто незамінний, якщо ви хочете обставити невелику кухню зі смаком та шиком. Він не тільки нейтральний, але й допоможе виділити інші елементи у приміщенні – яскраві столи чи полиці.



Колір слонової кістки ідеальний для кухні / Фото Pexels

Приглушено-синій

Синій колір відразу ж навіює думки про спокій, затишок та заспокоєння. Якщо ви хочете дати своїй кухні всього один акцент, можна використати колір для фарбування шаф.