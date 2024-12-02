Звісно, не можна просто обрати колір зі списку – потрібно врахувати ще кілька важливих факторів, як ось освітлення кімнати, колір меблів, які ви маєте і, звісно ж, ваш смак, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.
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Кремово-білий
Це – один з найбільш вдалих відтінків для створення додаткового простору на маленькій кухні. Особливо добре він працюватиме у поєднанні зі світлими теплими шафами.
Зелено-сірий
Цей колір може здатися дещо похмурим, але не сумнівайтеся – він ідеально підійде для шаф чи стін та допоможе пом'якшити палітру на кухні. Окрім того, ви можете доповнити цей колір яскравими акцентами – наприклад, зеленими фіранками чи графітовими стільницями.
Так ви зможете і збільшити простір на кухні, і створити цікавий, унікальний простір, що виглядатиме яскраво та привабливо.
Шавлієвий відтінок
Цей заспокійливий тон зеленого може ідеально вписатися у маленьку кухню. Можна використати його не тільки для стін чи шаф, але й для фіранок чи стільниць, фарбування інших поверхонь тощо.
Зелений колір допоможе створити враження відкритого простору – наче ви опинилися на природі серед зелені. А кілька великих кімнатних рослин допоможуть доповнити атмосферу.
Слонова кістка
Цей унікальний відтінок просто незамінний, якщо ви хочете обставити невелику кухню зі смаком та шиком. Він не тільки нейтральний, але й допоможе виділити інші елементи у приміщенні – яскраві столи чи полиці.
Колір слонової кістки ідеальний для кухні / Фото Pexels
Приглушено-синій
Синій колір відразу ж навіює думки про спокій, затишок та заспокоєння. Якщо ви хочете дати своїй кухні всього один акцент, можна використати колір для фарбування шаф.