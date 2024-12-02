Конечно, нельзя просто выбрать цвет из списка – нужно учесть еще несколько важных факторов, как вот освещение комнаты, цвет мебели, которые вы имеете и, конечно же, ваш вкус, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Эти 5 вещей на кухне притягивают бедность и неудачи: время от них избавиться

Кремово-белый

Это – один из самых удачных оттенков для создания дополнительного пространства на маленькой кухне. Особенно хорошо он будет работать в сочетании со светлыми теплыми шкафами.

Зелено-серый

Этот цвет может показаться несколько мрачным, но не сомневайтесь – он идеально подойдет для шкафов или стен и поможет смягчить палитру на кухне. Кроме того, вы можете дополнить этот цвет яркими акцентами – например, зелеными занавесками или графитовыми столешницами.

Так вы сможете и увеличить пространство на кухне, и создать интересный, уникальное пространство, что будет выглядеть ярко и привлекательно.

Шалфейный оттенок

Этот успокаивающий тон зеленого может идеально вписаться в маленькую кухню. Можно использовать его не только для стен или шкафов, но и для занавесок или столешниц, покраска других поверхностей и тому подобное.

Зеленый цвет поможет создать впечатление открытого пространства – как будто вы оказались на природе среди зелени. А несколько больших комнатных растений помогут дополнить атмосферу.

Слоновая кость

Этот уникальный оттенок просто незаменим, если вы хотите обставить небольшую кухню со вкусом и шиком. Он не только нейтральный, но и поможет выделить другие элементы в помещении – яркие столы или полки.



Цвет слоновой кости идеален для кухни / Фото Pexels

Приглушенно-синий

Синий цвет сразу же навевает мысли о спокойствии, уют и успокоение. Если вы хотите дать своей кухне всего один акцент, можно использовать цвет для окрашивания шкафов.