Никогда не делайте этого перед поездкой: испортите путешествие и накликаете беду
- Перед поездкой нельзя убирать, подметать или мыть пол, выбрасывать мусор, стирать вещи, которые берутся с собой, и шить одежду, во избежание неудач.
- Возвращение после выхода из дома считается плохой приметой; в случае необходимости возвращения нужно посмотреть в зеркало.
- Мытье головы перед дальней дорогой запрещено, поскольку считается, что таким образом можно лишиться жизненной силы.
Если вы планируете поездку, стоит быть очень осторожными со своими действиями, ведь существует немало примет, предвещающих беду и неудачи.
Приметы и обряды очень важны для многих людей, а особенно, когда говорится о командировках, путешествия и отпуска. И предки предостерегают от некоторых действий и слов перед тем, как отправляться в дорогу, сообщает 24 Канал.
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Что нельзя делать, когда кто-то в дороге?
Первое, что запрещают приметы – это уборка. Если кто-то отправился в дорогу, убирать в его личном пространстве не стоит – так можно только навлечь невзгоды на человека. Уходит примета корнями в верования, что во время уборки можно случайно вымести добро и счастье из дома.
Считается, что уборка создает энергетику, что защищает жителей дома. А если же заниматься ею, когда кто-то в дороге, тогда можно легко нарушить эту структуру, и в конце концов это только приведет к неприятностям для человека, отправившегося в поездку.
Кстати, перед поездкой также нельзя убирать – тоже в дороге будут ожидать неудачи. Счастье тогда отворачивается от вас в путешествии, и вера в эту примету основана та ному, что уборка может "смешивать" энергию и влиять на события в будущем.
Перед поездкой нельзя убирать / Фото Pexels
Ранее мы уже рассказывали о том, почему опасно держать в доме старый веник и как от него правильно избавиться, чтобы не навлечь на дом несчастье.
Вот еще несколько важных запретов перед поездкой:
- Подметать или мыть пол – это признак того, что человек не сумеет вернуться домой.
- Выбрасывать мусор. Тогда человек может как будто потеряться в дороге.
- Стирать вещи, которые человек возьмет с собой. Делать это в последний момент не стоит – только накличете неприятности в дороге.
- Шить одежду и пришивать пуговицы в день отъезда – в таком случае можно ожидать большие неприятности, особенно если вы зашиваете что-то на себе.
- Возвращаться после выхода из дома. Это плохая примета, и если вернуться уже необходимо, нужно посмотреть в зеркало на себя и поздороваться. А вот перед повторным выходом – показать себе в зеркале язык.
- Мыть голову перед поездкой. Одна из самых сложных и самых неприятных примет, дошедшая до нас с давних времен – нельзя мыть голову перед дальней дорогой. В нем вроде бы заключается жизненная сила, и через мытье можно от нее избавиться.