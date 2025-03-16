Никогда не делайте этого перед поездкой: испортите путешествие и накликаете беду

Если вы планируете поездку, стоит быть очень осторожными со своими действиями, ведь существует немало примет, предвещающих беду и неудачи.

Приметы и обряды очень важны для многих людей, а особенно, когда говорится о командировках, путешествия и отпуска. И предки предостерегают от некоторых действий и слов перед тем, как отправляться в дорогу, сообщает 24 Канал.

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Что нельзя делать, когда кто-то в дороге?

Первое, что запрещают приметы – это уборка. Если кто-то отправился в дорогу, убирать в его личном пространстве не стоит – так можно только навлечь невзгоды на человека. Уходит примета корнями в верования, что во время уборки можно случайно вымести добро и счастье из дома.

Считается, что уборка создает энергетику, что защищает жителей дома. А если же заниматься ею, когда кто-то в дороге, тогда можно легко нарушить эту структуру, и в конце концов это только приведет к неприятностям для человека, отправившегося в поездку.

Кстати, перед поездкой также нельзя убирать – тоже в дороге будут ожидать неудачи. Счастье тогда отворачивается от вас в путешествии, и вера в эту примету основана та ному, что уборка может "смешивать" энергию и влиять на события в будущем.



Перед поездкой нельзя убирать / Фото Pexels

Ранее мы уже рассказывали о том, почему опасно держать в доме старый веник и как от него правильно избавиться, чтобы не навлечь на дом несчастье.

Вот еще несколько важных запретов перед поездкой: