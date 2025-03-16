Ніколи не робіть цього перед поїздкою: зіпсуєте подорож та накличете біду
- Перед поїздкою не можна прибирати, підмітати чи мити підлогу, викидати сміття, прати речі, які беруться з собою, та шити одяг, щоб уникнути невдач.
- Повернення після виходу з дому вважається поганою прикметою; у разі необхідності повернення потрібно подивитися в дзеркало.
- Миття голови перед далекою дорогою заборонено, оскільки вважається, що таким чином можна позбутися життєвої сили.
Якщо ви плануєте поїздку, варто бути дуже обережними зі своїми діями, адже існує чимало прикмет, що віщують біду та невдачі.
Прикмети та обряди дуже важливі для багатьох людей, а особливо, коли мовиться про відрядження, подорожі та відпустки. І пращури застерігають від деяких дій та слів перед тим, як вирушати в дорогу, повідомляє 24 Канал.
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Що не можна робити, коли хтось в дорозі?
Перше, що забороняють прикмети – це прибирання. Якщо хтось вирушив у дорогу, прибирати в його особистому просторі не варто – так можна тільки накликати негаразди на людину. Йде прикмета коренями у вірування, що під час прибирання можна випадково вимести добро та щастя з оселі.
Вважається, що прибирання створює енергетику, що захищає мешканців дому. А якщо ж займатися ним, коли хтось у дорозі, тоді можна легко порушити цю структуру, і зрештою це тільки призведе до неприємностей для людини, що відправилася в поїздку.
До речі, перед поїздкою також не можна прибирати – теж в дорозі очікуватимуть невдачі. Щастя тоді відвертається від вас у подорожі, і віра в цю прикмету заснована та ному, що прибирання може "змішувати" енергію та впливати на події в майбутньому.
Перед поїздкою не можна прибирати / Фото Pexels
Раніше ми вже розповідали про те, чому небезпечно тримати в домі старий віник і як його правильно позбутися, аби не накликати на оселю нещастя.
Ось ще кілька важливих заборон перед поїздкою:
- Підмітати чи мити підлогу – це ознака того, що людина не зуміє повернутися додому.
- Викидати сміття. Тоді людина може начебто загубитися у дорозі.
- Прати речі, які людина візьме з собою. Робити це в останню мить не варто – тільки накличете неприємності в дорозі.
- Шити одяг та пришивати ґудзики в день від'їзду – у такому випадку можна очікувати на великі неприємності, особливо якщо ви зашиваєте щось на собі.
- Повертатися після виходу з дому. Це погана прикмета, та якщо повернутися вже необхідно, потрібно подивитися в дзеркало на себе та привітатися. А ось перед повторним виходом – показати собі у дзеркалі язика.
- Мити голову перед поїздкою. Одна з найскладніших і найбільш неприємних прикмет, що дійшла до нас з давніх часів – не можна мити голову перед далекою дорогою. В ньому начебто полягає життєва сила, і через миття можна її позбутися.