Каждый месяц в саду и на огороде есть важнейшие задачи, которые точно нельзя пропускать, и июнь ничем не отличается от других. И есть несколько садовых работ, которые обязательно нужно проводить в июне, и одну из них – ежедневно.

Интересно Не допускайте этой ошибки: как часто можно подливать клубнику

Как ухаживать за розами в июне

Обрезка цветов – это то, что обычно делают весной, и многие садоводы уже даже не задумываются над этим в июне, а зря. На самом деле удаление цветов, которые отцвели, может быть очень полезным – оно поощряет дальнейшее цветение и улучшает внешний вид и форму вашего куста.

И в середине лета обрезку роз нужно проводить по крайней мере раз в неделю, а лучше вообще делать это ежедневно. В течение всего сезона цветения, или после каждого значительного этапа цветения садоводы могут замечать, что целые кисти на ветви куста выглядят привядшими или начинают преждевременно отцветать.



Розы нужно обрезать / Фото Pexels

И как только вы заметили это на своих розах – эти части нужно удалить. Если вы займетесь эффективной обрезкой, вы можете стимулировать свежие боковые побеги, и на них появятся новые цветочные почки. Именно таким образом вы можете продлить период цветения.

Кроме того, обрезки останавливает растение от развития семян, а это увеличивает шансы повторного цветения. Учитывайте, что семена для растения всегда имеет преимущество в запасах питательных веществ и воды над цветами.

Поэтому, вы можете просто срывать увядшие бутоны с куста, но садоводы убеждают, что есть лучший способ стимулировать розы. В идеале вам нужно взять секатор и обрезать веточку до первого листа под цветком, что уже отцвел. После этого из этой точки вырастет новый побег.

Не забудьте о том, чтобы одеть защитные перчатки перед тем, как возьметесь за работу. Обрезку можно проводить понемногу и часто, и тогда вы обеспечите сильное цветение и свежий вид куста в течение всего сезона.