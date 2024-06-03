Кожного місяця у саду та на городі є найважливіші завдання, які точно не можна пропускати, і червень нічим не відрізняється від інших. І є кілька садових робіт, які обов'язково потрібно проводити у червні, і одну з них – щодня.

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Як доглядати за трояндами в червні

Обрізання квітів – це те, що зазвичай роблять навесні, і чимало садівників вже навіть не замислюються над цим у червні, а дарма. Насправді видалення квітів, які відцвіли, може бути дуже корисним – воно заохочує подальше цвітіння та покращує зовнішній вигляд та форму вашого куща.

І в середині літа обрізку троянд потрібно проводити принаймні раз на тиждень, а краще взагалі робити це щодня. Протягом усього сезону цвітіння, або ж після кожного значного етапу квітнення садівники можуть помічати, що цілі кисті на гілки куща виглядають прив'ялими або ж починають передчасно відцвітати.



Троянди потрібно обрізати / Фото Pexels

І щойно ви помітили це на своїх трояндах – ці частини потрібно видалити. Якщо ви займетеся ефективним обрізанням, ви можете стимулювати свіжі бічні пагони, і на них з'являться нові квіткові бруньки. Саме таким чином ви можете подовжити період цвітіння.

Окрім того, обрізання зупиняє рослину від розвитку насіння, а це збільшує шанси повторного цвітіння. Зважайте, що насіння для рослини завжди має перевагу у запасах поживних речовин і води над квітами.

Отож, ви можете просто зривати прив'ялі бутони з куща, але садівники переконують, що є кращий спосіб стимулювати троянди. В ідеалі вам потрібно взяти секатор та обрізати гілочку до першого листка під квіткою, що вже відцвіла. Після цього з цієї точки виросте новий пагін.

Не забудьте про те, щоб одягнути захисні рукавички перед тим, як візьметеся за роботу. Обрізання можна проводити потрохи і часто, і тоді ви забезпечите сильне цвітіння та свіжий вигляд куща протягом всього сезону.