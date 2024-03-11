Если вы серьезно стремитесь к тому, чтобы достичь более позитивного и счастливого самочувствия, вам стоит распрощаться с несколькими привычками. Они – как бремя, сдерживающие вас от раскрытия полного потенциала.

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Негативное предубеждение

Одна из самых распространенных привычек, что могут тянуть вас вниз – это негативное предубеждение, то есть тенденция чрезмерно сосредотачиваться на негативных событиях и игнорировать положительные.

В определенной степени это механизм выживания, заложенный в мозг еще с ранних дней существования человека. Идея заключается в том, что мы можем избежать угрозы, если заранее распознаем ее. Впрочем, как бы это ни было полезно раньше, в современном мире это может только навредить вашему саморазвитию.

Хронические жалобы

Вероятно, у всех есть такой знакомый человек, что, кажется, постоянно жалуется. Возможно, вы, даже не подозревая об этом, сами являетесь таким человеком. Ведь хронические жалобы – это та привычка, в которую впадает немало людей, даже не замечая этого.

Отказ от привычки постоянно жаловаться может стать тем переменным шагом на вашем пути к становлению как более позитивный и счастливый человек.

Жизнь на автопилоте

В нашем быстротечном мире очень легко погрузиться в обыденность и жить как на автопилоте. Очень часто мы бросаемся от одной задачи к другой и постоянно размышляем над тем, что будет дальше, забывая о том, что происходит здесь и сейчас.

И внимательность учит нас присутствовать. Попробуйте замедлить темп жизни и наслаждаться каждым мгновением, пытаться замечать маленькие радости, происходящих ежедневно.



Стоит наслаждаться каждым мгновением / Фото Pexels

Сопротивление изменениям

Изменения – это постоянная часть нашей жизни, и ничего не остается постоянным навсегда. Впрочем, немало людей противятся изменениям, пытаясь цепляться за привычное и удобное даже тогда, когда оно на самом деле не идет нам на пользу.

Когда вы позволяете себе адаптироваться, это в конце концов также означает развитие и то, что вы становитесь более позитивными и счастливыми личностями.

Отсутствие сострадания к себе

Многие люди являются своими же худшими критиками. И часто люди судят себя слишком строго и сосредотачиваются на своих недостатках и неудачах, слишком редко проявляя к себе ту доброту и сочувствие, что готовы дать другим.

Но чрезмерная строгость к себе может быть невероятно вредной – именно это подрывает вашу самооценку и способствует развитию негатива, а также препятствует способности восстанавливаться после неудач.