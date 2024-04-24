Делайте эти 4 вещи утром, чтобы быстрее худеть: это действительно работает

Похудение очень часто требует больших усилий, и для того, чтобы достичь успеха, вам нужно знать несколько правил и неукоснительно следовать им. Впрочем, есть несколько трюков, которые могут облегчить процесс.

Если вы пытаетесь похудеть, то вы уже точно знаете о том, что нужно обратить внимание на решения, что вы принимаете относительно еды и физических упражнений в течение дня. Впрочем, несколько специальных утренних ритуалов – это именно то, что вам нужно, чтобы настроиться на успех. О нескольких из них рассказала доктор медицинских наук Дженнифер Логан.

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Ешьте завтрак с белком

Если вы уже знаете о том, насколько важен для похудения правильный завтрак, тогда вы на правильном пути. Однако также вы должны убедиться и в том, что в вашем завтраке есть оптимальное количество белка.

Вашему организму понадобится больше времени для того, чтобы переварить этот макроэлемент, чем жиры и углеводы, и именно поэтому пища с белком может быть такой полезной Она обеспечит вам насыщение на часы, и вы точно не будете стремиться к нездоровым перекусам.

Выпейте чашку кофе

Кофеин – это то, что действительно может ускорить сжигание жира, если вы добавите его в свою утреннюю рутину. Оказывается, даже одной чашки кофе достаточно, чтобы стимулировать коричневую жировую ткань, а это помогает организму быстрее сжигать калории.



Кофе может быть полезным в похудении / Фото Pexels

Кроме того, кофеин утром – это также залог того, что вы будете более активными и сосредоточенными во время своей утренней тренировки.

Начните тренироваться

Конечно, сон утром звучит гораздо более соблазнительно, чем тренировки, однако исследования показывают, что именно физическая активность будет наиболее эффективной для вашего похудения.

И, как ни странно, именно утренние тренировки приводят к наибольшей потере жира, поэтому не стоит откладывать их на время после обеда или вечер.

Больше ходите пешком

В утренней прогулке важно не только то, что вы двигаетесь, а значит, сжигаете калории, но и то, что вы получаете достаточное количество солнечных лучей, которые также важны для вашего здоровья. И изменение во времени воздействия света может ускорить метаболизм и улучшить ваше регулирование веса.