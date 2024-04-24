Робіть ці 4 речі вранці, щоб швидше худнути: це справді працює

Схуднення дуже часто вимагає великих зусиль, і для того, щоб досягнути успіху, вам потрібно знати кілька правил та неухильно дотримуватися їх. Втім, є кілька трюків, які можуть полегшити процес.

Якщо ви намагаєтеся схуднути, то ви вже точно знаєте про те, що потрібно звернути увагу на рішення, що ви приймаєте щодо їжі та фізичних вправ протягом дня. Втім, кілька спеціальних ранкових ритуалів – це саме те, що вам потрібно, аби налаштуватися на успіх. Про кілька з них розповіла докторка медичних наук Дженніфер Логан.

Цікаво Зів'яне за один день: чи можна підживлювати малину попелом

Їжте сніданок з білком

Якщо ви вже знаєте про те, наскільки важливий для схуднення правильний сніданок, тоді ви на правильному шляху. Проте також ви маєте переконатися і у тому, що у вашому сніданку є оптимальна кількість білка.

Вашому організму знадобиться більше часу для того, щоб перетравити цей макроелемент, ніж жири та вуглеводи, і саме тому їжа з білком може бути такою корисною Вона забезпечить вам насичення на години, і ви точно не будете прагнути нездорових перекусів.

Випийте чашку кави

Кофеїн – це те, що дійсно може прискорити спалювання жиру, якщо ви додасте його до своєї ранкової рутини. Виявляється, навіть однієї чашки кави достатньо, щоб стимулювати коричневу жирову тканину, а це допомагає організму швидше спалювати калорії.



Кава може бути корисною у схудненні / Фото Pexels

Окрім того, кофеїн вранці – це також запорука того, що ви будете більш активними та зосередженими під час свого ранкового тренування.

Почніть тренуватися

Звісно, сон вранці звучить набагато більш спокусливо, ніж тренування, проте дослідження показують, що саме фізична активність буде найбільш ефективною для вашого схуднення.

І, як не дивно, саме ранкові тренування призводять до найбільшої втрати жиру, тож не варто відкладати їх на час після обіду чи вечір.

Більше ходіть пішки

У ранковій прогулянці важливо не тільки те, що ви рухаєтеся, а значить, спалюєте калорії, але і те, що ви отримуєте достатню кількість сонячних променів, які також важливі для вашого здоров'я. І зміна у часі впливі світла може прискорити метаболізм та покращити ваше регулювання ваги.