Положите в сумку эти 5 вещей: они притягивают деньги и удачу

Женская сумка – это вещь, которая почти всегда при себе, поэтому она может серьезно влиять на энергетику человека. И для того, чтобы притянуть деньги, нужно положить в нее особые предметы.

Эзотерики верят, что каждая вещь, которой владеет человек, имеет свою неповторимую энергетику. А некоторые безделушки, о которых вы даже не задумывались, вроде бы способны притягивать деньги и удачу, сообщает 24 Канал.

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Дрожжи

Считается, что небольшой пакетик дрожжей может помочь изрядно разбогатеть. Если носить его в кармане повседневной сумочки, то деньги будут расти "как на дрожжах". Тако можно положить немного сухих дрожжей и в кошелек.

Палочка корицы

Эта невероятная душистая специя полезна не только в приготовлении выпечки – она также может стать мощным талисманом и настоящим "магнитом" для денег. Считается также, что корица улучшает красноречие, может зарядить энергией и бодростью, а также придает уверенности. И, конечно же, способствует улучшению финансового состояния человека, который ее носит.

Вещи красного цвета

Любая безделушка красного цвета обладает способностью притягивать к вам деньги. Кроме того, в народе считается, что красный цвет может отгонять негатив и обладает достаточно сильной энергетикой.



Красные вещи притягивают деньги / Фото Pexels

В сумку можно положить бусину, пуговицу, брелок или кулон этого цвета. В идеале также иметь красный кошелек – этот цвет привлекает внимание денег.

Бобовые зерна

Они вроде очищают энергетику человека, который их носит, а также притягивают финансы. Также можно использовать кофейные зерна – они не только будут служить ценным талисманом, но и улучшат запах внутри сумки.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Счастливые монеты

Монета желтого цвета может притянуть к владельцу сумки финансовое благополучие. Особенно счастливыми считаются монеты, год выпуска которых совпадает с датой вашего рождения.