Покладіть в сумку ці 5 речей: вони притягують гроші та удачу

Жіноча сумка – це річ, яка майже завжди при собі, тож вона може серйозно впливати на енергетику людини. І для того, щоб притягнути гроші, потрібно покласти в неї особливі предмети.

Езотерики вірять, що кожна річ, якою володіє людина, має свою неповторну енергетику. А деякі дрібнички, про які ви навіть не замислювалися, начебто здатні притягувати гроші та удачу, повідомляє 24 Канал.

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Дріжджі

Вважається, що невеликий пакетик дріжджів може допомогти неабияк розбагатіти. Якщо носити його у кишені повсякденної сумочки, то гроші ростимуть "як на дріжджах". Тако можна покласти трохи сухих дріжджів і у гаманець.

Паличка кориці

Ця неймовірна запашна спеція корисна не тільки у приготуванні випічки – вона також може стати потужним талісманом та справжнім "магнітом" для грошей. Вважається також, що кориця покращує красномовство, може зарядити енергією та бадьорістю, а також додає впевненості. І, звісно ж, сприяє покращенню фінансового стану людини, яка її носить.

Речі червоного кольору

Будь-яка дрібничка червоного кольору має здатність притягувати до вас гроші. Окрім того, в народі вважається, що червоний колір може відганяти негатив та володіє досить сильною енергетикою.



Червоні речі притягують гроші / Фото Pexels

В сумку можна покласти намистину, ґудзик, дармовис чи кулон цього кольору. В ідеалі також мати червоний гаманець – цей колір привертає увагу грошей.

Бобові зерна

Вони начебто очищають енергетику людини, яка їх носить, а також притягують фінанси. Також можна використати кавові зерна – вони не тільки слугуватимуть за цінний талісман, але й покращать запах всередині сумки.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Щасливі монети

Монета жовтого кольору може притягнути до власника сумки фінансове благополуччя. Особливо щасливими вважаються монети, рік випуску яких збігається з датою вашого народження.