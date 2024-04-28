Как ухаживать за лавандой весной: она будет пышно цвести

Лаванда – это то растение, которое обычно ассоциируется с приятным запахом, который оказывает успокаивающее действие. Но для того чтобы получить цветение, вам нужно узнать особенности ухода за ней.

Очень часто лаванду используют не только как украшение сада, но и для того, для получения эфирных масел и использования в медицине и косметической промышленности. Вырастить ее на участке не так уж сложно, если знать всего несколько трюков.

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Как ухаживать за лавандой весной

Весенний уход за лавандой не предполагает слишком большого количества хлопот для вас, но в то же время он может определить это, как дальше будет расти ваша лаванда, поэтому вам не следует пропускать его. К несчастью, недостаточно просто купить качественные саженцы для того, чтобы каждый год наслаждаться цветением растения.

После того, как заканчивается зима, лаванда обычно выглядит совершенно невзрачной и беззащитной. И для того, чтобы присмотреть за лавандой, вам нужно пройти через несколько простых процессов: обрезка куста, полив, внесение удобрений.

Основной уход за лавандой весной– это обрезка. Если вы пропустите ее хотя бы один год, в результате получите неприглядный куст, который будет иметь голые нижние ветви. А вот стрижка позволяет садоводам формировать кусты так, как нужно, чтобы они могли радовать глаз.



Лаванда нуждается в правильном уходе / Фото Pexels

Обрезку, впрочем, нужно проводить только для растений, достигших возраста 2-х лет. Для начала нужно удалить все сломанные и сухие ветви., также больные части растения. После этого укоротите ее до трети общей высоты, но если она очень хорошо ухожена, тогда вы можете обрезать его только на 15 сантиметров.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Подкормку кустов лаванды лучше всего проводить калийными удобрениями. Вместе с азотными вам нужно быть действительно осторожными– и их нужно использовать только в весенний период, ведь это может провоцировать рост зеленоватой массы.

Поливать лаванду при наступлении теплой погоды также чаще. После того, как проходит дождь, нужно разрыхлить поверхность почвы между растениями и убрать все сорняки. И если вы хотите предотвратить появление слишком большого количества сорняков, вы можете покрыть торфом всю открытую землю у лаванды.