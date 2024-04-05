Копеечное средство для идеального урожая огурцов: вложите его в лунку

Когда вы планируете высаживать огурцы, вам нужно подумать о том, как правильно это сделать, чтобы получить наилучший урожай. И в этом может помочь одно действенное и очень дешевое средство.

Севооборот – это очень важная составляющая, которую вам нужно учесть при посадке огурцов. Эта культура очень сильно любит черноземы и почвы, богатые питательными веществами. Кроме того, огурцы хорошо реагируют на внесение навоза, однако между посевами огурцов на одном участке нужно делать по крайней мере 3 – 4 года перерыва.

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Как правильно сажать огурцы

Перед тем, как сажать огурцы в открытый грунт, вам нужно правильно подготовить участок для этого овоща. Поэтому вы можете внести в почву такие вещества:

навоз, возможно и свежий – примерно 5 – 7 килограммов на квадратный метр, то есть примерно ведро;

2 – 3 килограмма птичьего помета на квадратный метр;

50 граммов на квадратный метр удобрения нитроаммофоска – примерно 3 столовые ложки.

А после того, как вы внесете нужные вещества, вам нужно перекопать землю на глубину примерно на 15 – 20 сантиметров.



Огурцы нужно правильно высаживать / Фото Pexels

Кроме того, опытные огородники рекомендуют впервые перекопать верхний слой земли неглубоко – примерно на 2 – 4 сантиметра. А когда огурцы будут расти, вы можете подпитывать растение удобрениями, которые найдете в магазинах.

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Вы можете сеять семена огурцов в два три – три срока – например, когда прогреется земля до 15 градусов, вы можете высеять первую партию семян. Важно также обратить внимание и на глубину заделки огурца – примерно 5 – 6 сантиметров.

Поливать огурцы советуют вечером или утром, и для этого очень важно использовать именно теплую воду. Во время этого вам нужно очень внимательно следить за тем, чтобы вода полностью вошла в почву. Норма полива – примерно 20 – 25 литров на квадратный метр.