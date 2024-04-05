Сівозміна – це дуже важлива складова, яку вам потрібно врахувати під час посадки огірків. Ця культура дуже сильно полюбляє чорноземи та ґрунти, що багаті на поживні речовини. Окрім того, огірки добре реагують на внесення гною, проте між посівами огірків на одній ділянці потрібно робити принаймні 3 – 4 роки перерви.

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Як правильно садити огірки

Перед тим, як садити огірки у відкритий ґрунт, вам потрібно правильно підготувати ділянку для цього овочу. Тож ви можете внести в ґрунт такі речовини:

гній, можливо і свіжий – приблизно 5 – 7 кілограмів на квадратний метр, тобто приблизно відро;

2 – 3 кілограми пташиного посліду на квадратний метр;

50 грамів на квадратний метр добрива нітроамофоска – приблизно 3 столові ложки.

А після того, як ви внесете потрібні речовини, вам потрібно перекопати землю на глибину приблизно на 15 – 20 сантиметрів.



Огірки потрібно правильно висаджувати / Фото Pexels

Окрім того, досвідчені городники рекомендують вперше перекопати верхній шар землі неглибоко – приблизно на 2 – 4 сантиметри. А коли огірки будуть рости, ви можете підживлювати рослину добривами, які знайдете у магазинах.

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Ви можете сіяти насіння огірків у два три – три терміни – наприклад, коли прогріється земля до 15 градусів, ви можете висіяти першу партію насіння. Важливо також звернути увагу і на глибину загортання огірка – приблизно 5 – 6 сантиметрів.

Поливати огірки радять ввечері чи вранці, і для цього дуже важливо використовувати саме теплу воду. Під час цього вам потрібно дуже уважно стежити за тим, щоб вода повністю увійшла в ґрунт. Норма поливу – приблизно 20 – 25 літрів на квадратний метр.