5 продуктов, которые нужно есть вечером, чтобы улучшить пищеварение

Ужин это очень важная часть нашего рациона, и пропускать его точно не стоит. Но для того, чтобы не страдать от расстройства желудка ночью, нужно подобрать правильные продукты.

Иногда просто не хватает сил и времени для того, чтобы приготовить и вкусный, и здоровый ужин. Но случается и так, что вы просто не знаете, с какой стороны подойти к этому вопросу, и что положить на тарелку, чтобы потом не мучиться бессонницей ночью. Диетолог Элиз Вагнер поделилась несколькими продуктами, которые могут вам помочь.

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Нежирный белок

К этим продуктам относится лосось, яйца, бобы и орехи. Они богаты питательными веществами и имеют низкое содержание жира, а это идеально подходит для того, чтобы улучшить пищеварение.

Если вы не будете пренебрегать нежирными белками, это будет способствовать повышению кислотности желудка во время пищеварения, и он будет расщеплять пищу лучше, а ваш метаболизм ускорится.

Имбирь

Возможно, это не ваш любимый продукт для ужина, но потребление его в любой форме точно поможет вашему пищеварению. Имбирь может улучшить моторику желудочно-кишечного тракта и увеличивает выделение слюны.

Листовая зелень

Возможно, это также не первый ингредиент, который вы хотите добавить на тарелку во время ужина, и в них есть очень большое количество и питательных веществ, и полезной клетчатки. Так вы улучшите пищеварение, а также зарядите организм энергией.



Зелень очень полезна для пищеварения / Фото Pexels

Попробуйте добавить к привычному ужину шпинат, капусту или руколу.

Травяные чаи

Это, конечно, не еда, но травяной чай прекрасно сочетается с любым, что вы решите съесть вечером. А употребление травяных чаев – в частности имбирного, ромашкового или мятного, поможет вам успокоить пищеварительную систему.

Пробиотическая газированная вода

Эти напитки не только ароматизированные и вкусные, они также прекрасно влияют на пищеварение. В них содержится клетчатка, поэтому они помогают улучшить функции вашей иммунной системы. Конечно, их не следует использовать как добавки для волокнистой пищи, но они могут дополнить ваш ужин.