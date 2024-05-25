К отключениям света можно подготовиться заранее, и тогда можно будет легко заниматься своими делами и в дальнейшем. Porady 24 подобрали перечень вещей, которые стоит держать дома.

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Павербанк

С этим устройством вы всегда сможете зарядить телефон, поэтому будете оставаться на связи с родными и будете в курсе новостей. Кроме того, с помощью внешнего аккумулятора вы сможете легко зарядить также ноутбук и другие приборы.

В идеале – иметь несколько павербанков с большой мощностью, и тогда их заряда хватит на достаточно длительное время.

Зажигалки, свечи и спички

Если свет отключают поздно вечером или ночью, с помощью этих средств вы можете осветить помещение, не тратя заряд телефона. Лучше всего выбирать соевые свечи, ведь они могут гореть очень долго – до 20 часов в банке и до 40 часов – без нее. Зато восковые свечи горят всего несколько часов, а парафиновые – 30 минут.



Свечи нужно иметь дома / Фото Pexels

Запас пищи

Здесь лучше всего подойдет еда, которая может долго храниться и не требует для этого холода. Вы можете запастись продуктами длительного хранения, консервами или сублимированной пищей.

Техническая и питьевая вода

Убедитесь, что у вас дома всегда достаточно воды для гигиенических нужд, питья и приготовления пищи.

Туристическая горелка

Ее нужно иметь обязательно, если у вас дома электрическая плита, которая не будет работать без света. Тогда горелка станет незаменимой для приготовления пищи и ее разогрева.

Вот еще несколько вещей, которыми можно запастись на случай отключения света: