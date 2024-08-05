Подрежьте эти растения в августе: в следующем году они будут расти еще пышнее
Источник:УНИАН
Большинство людей считает, что обрезки проводятся только весной или осенью, однако это не так. Некоторые растения просто необходимо обрезать летом, и августовская обрезка может принести очень много пользы.
Летняя обрезка деревьев, кустов и кустарников будет более щадящей, чем весенняя или осенняя. И основная ее задача – это получить впоследствии лучший урожай. И улучшиться он может уже в этом сезоне, или в следующем.
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Можно ли обрезать яблоню в августе
Да, делать это можно, и обратить внимание, кстати, нужно не только на яблоню. Весной обычно проводят санитарную обрезку, а летом она нужна по другим причинам.
Вот несколько из них:
- прореживание кроны – можно удалить ветки с листьями, что направлены к центру кроны. Так вы улучшите проветривание и к дереву попадет больше света;
- удаление веток – сухие больные ветви нужно убрать, а также те, на которых растут листья с дефектами;
- улучшение плодоношения – когда на дереве будет меньше ненужных побегов, тогда все силы нужно спланировать к плодам. Тогда они станут больше и вкуснее.
В августе вы можете проводить обрезку всех плодово-ягодных культур: яблони, груши, персики, алычу, сливу, малину, виноград и тому подобное. Делать нужно это в сухой и солнечный день, ведь тогда срезы достаточно быстро заживут и вы не будете иметь риска заразить свои деревья.
Обрезать деревья нужно в августе / Фото Pexels
Вот пять основных способов обрезать плодовые деревья:
- прищипка;
- пинцировка;
- выломка;
- надлом;
- подрезка.
Следующую обрезку можно проводить уже осенью. Сроки тогда будут зависеть от погоды, и как правило это делают уже после опадения и уборки листьев – за несколько недель до наступления морозов.
В августе вы можете также провести обрезку винограда, чтобы подготовить кустарник к зиме.