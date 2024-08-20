Качественная подкормка и своевременный и щедрый полив – это залог удачного урожая на огороде, поэтому пренебрегать им не стоит. Но также он важен и потому, что позволит вашим растениям восстановиться к новому сезону.

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Морковь и свекла

Когда вы думаете о культурах, которые нужно подкормить в августе, первыми на ум должны прийти именно эти корнеплоды. Рекомендуют их подпитывать дважды. Сначала используйте калийное удобрение, а затем фосфорно-калийное.

На первую подкормку хорошо подходит зола, поэтому ее можно просто рассыпать по участку, а затем разрыхлить почву и полить. А вот для второй подкормки уже стоит взять монофосфат калия в пропорции 3 столовые ложки удобрения на 10 литров воды. Смесь используют для полива растения.



Морковь нужно подкормить / Фото Pexels

Капуста

Нужно позаботиться об удобрениях и для белокочанной, и других видов капусты. Обычно в конце лета в качестве удобрения используют борофоску. Это удобрение содержит все нужно микроэлементы для формирования кочанов: калий, кальций, фосфор, магний. На 10 литров воды нужно 25 граммов удобрения.

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Томаты и перец

В августе для подкормки также используют борофоску, а также хелат железа и раствор древесной золы.

Ягоды и плодовые деревья

Независимо от того, или вы выращиваете в саду клубнику, землянику, малину, ежевику или плодовые деревья – все эти растения в августе нуждаются в подкормке. Обычно в конце лета используют фосфорно-калийные удобрения.